Pedro Machado: preço da refeição em Blumenau está acima de capitais como São Paulo

Economia 22/03/2017 | 07h48





Pesquisa Datafolha encomendada pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert) mostra que uma refeição completa em Blumenau custa em média R$ 35,94, enquanto a média nacional é de R$ 32,94. O estudo foi realizado em novembro do ano passado. Foram consultados 4.574 estabelecimentos de 51 cidades brasileiras.



:: Leia mais informações do colunista Pedro Machado



Como refeição completa, consideram-se um prato (uma unidade ou 500 gramas), uma bebida (refrigerante, água ou suco), sobremesa e um café. O preço parece exagerado se levarmos em conta que vários restaurantes da cidade trabalham com o sistema de bufê livre onde tudo isso está incluso por menos de R$ 20. Trata-se, no entanto, de uma média, e não custa lembrar que este muitas vezes acaba sendo o valor cobrado em um almoço num shopping, por exemplo.



De qualquer maneira, os critérios valem para todas as cidades e é interessante comparar o cenário de Blumenau com o de outros municípios. O preço médio da refeição por aqui, segundo a pesquisa, é mais caro do que em São Paulo (R$ 33,82), Porto Alegre (R$ 32,06), Belo Horizonte (R$ 29,35) e Joinville (R$ 34,33). Em Florianópolis, o valor ficou em R$ 43,53. Diante dos dados, não surpreende que a alimentação fora de casa seja um dos primeiros itens cortados do orçamento familiar em tempos de crise.