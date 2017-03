Pedro Machado: garagem da Verde Vale em Blumenau vai a leilão em abril

Empresas 10/03/2017 | 14h42

Vai a leilão no dia 19 de abril uma garagem da Viação Verde Vale localizada na esquina das ruas Dr. Pedro Zimmermann e Carlos Roesel no bairro Itoupava Central, em Blumenau. O terreno tem 7,2 mil metros quadrados de área total, com um galpão de 941 metros quadrados feito em alvenaria.

:: Leia mais informações de Pedro Machado



O imóvel está avaliado em R$ 4 milhões, mas poderá ser arrematado pela metade deste valor - o lance mínimo estipulado é de R$ 2 milhões. O valor arrecadado será usado para bancar dívidas trabalhistas da empresa, que integrava o antigo Consórcio Siga e era uma das concessionárias do transporte coletivo de Blumenau. Até o fim de fevereiro, os débitos somavam cerca de R$ 1,1 milhão.

O leilão será em praça única, explica o leiloeiro Jean Fernando Ribeiro Pavesi, que vem recebendo contatos de interessados no imóvel.