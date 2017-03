Construção civil 17/03/2017 | 07h01

Doze construtoras de Blumenau estão colocando mais de mil imóveis à venda durante a terceira edição do Salão do Imóvel, que começou quarta-feira e vai até 1º de abril na praça central do Neumarkt Shopping.

:: Leia mais notícias do colunista Pedro Machado

A As empresas prometem oferecer opções de financiamento e taxas de juros mais baixas, tudo na busca para aquecer o setor. O atendimento ocorre das 10h às 22h.