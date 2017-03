Pedro Machado: entidades de Blumenau convocam associados para protesto contra a corrupção

Política 21/03/2017 | 08h01

Oito entidades empresariais e de classe de Blumenau estão chamando associados e funcionários de empresas para saírem às ruas pacificamente no próximo domingo, data em que estão previstos protestos contra a corrupção em todo o país.

Estão nesta lista Acib, Ampe, CDL, Conselho de Desenvolvimento da Itoupava Central, Intersindical Patronal, OAB, Observatório Social e Sociedade Maçônica Regional. Em manifesto, elas pedem mais transparência, ética, moralidade e combate à impunidade. O discurso é semelhante à convocação feita em março do ano passado, também marcado por manifestações nas maiores cidades brasileiras que miraram principalmente o PT.

Desta vez, no entanto, as entidades acrescentaram novos pontos no texto, como apoio total à Operação Lava-Jato e ao fim do foro privilegiado, repúdio à anistia de políticos e partidos e manutenção da prisão em segunda instância. No documento, elas também defendem um novo pacto federativo e as reformas estruturantes (trabalhista, tributária, política e da Previdência) e se manifestam contrárias ao aumento do fundo partidário e à proposta de voto em lista fechada, ventilada no Congresso.

De certa forma, a pauta de reivindicações do movimento é um reflexo de que pouco ou quase nada mudou com o impeachment de Dilma Rousseff (PT). Como vimos, a troca de presidente não livrou o país da corrupção e das ingerências vindas de Brasília. Que aprendamos com isso e que protestos futuros mirem o nosso falido sistema político como um todo.