Pedro Machado: edifício corporativo será inaugurado em Blumenau em 2018

Infraestrutura 24/03/2017 | 08h01

Se o cronograma for mantido, Blumenau terá um novo edifício corporativo já no primeiro semestre do ano que vem.

A construtora e incorporadora Planolar avança nas obras de um prédio de 13 pavimentos e 13,6 mil metros quadrados de área que aos poucos começa a mudar a paisagem da Rua Theodoro Holtrup, bairro Vila Nova. A estrutura terá 16 salas, uma loja comercial e 183 vagas de garagem, além de um espaço para acomodar 88 bicicletas. O investimento é de R$ 37 milhões.

A Planolar diz que o projeto supre uma demanda reprimida por áreas amplas, ideal para grandes empresas e multinacionais, citando que os prédios comerciais tradicionais têm salas muito pequenas – o que muitas vezes força escritórios, por exemplo, a ocuparem vários andares. Os espaços do Work Town Corporate, nome do projeto, vão de 335 a 936 metros quadrados.

Embora as vendas não estejam liberadas, em função da falta de registro de incorporação, já há gente interessada.

Elevador para macas

Um dos diferenciais do projeto é a presença de três elevadores com capacidade para até 60 pessoas cada, sendo que um deles poderá ser usado para transporte de macas. É um investimento estratégico, já que há um hospital da Unimed do outro lado da rua.

O edifício também terá painéis fotovoltaicos para geração de energia e um local, no último pavimento, com auditório, espaço gourmet, salas fitness e de jogos e área de contemplação externa.