Pedro Machado: confronto com o Corinthians beneficia economia de Brusque

Em campo a classificação na Copa do Brasil parou no travessão do goleiro Cássio, mas a visibilidade da partida contra o Corinthians pelo menos rendeu frutos para a economia de Brusque. Embora a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) ainda não tenha estatísticas, o movimento no comércio local deu um salto desde o anúncio do confronto com o gigante paulista.

As camisas oficiais do quadricolor do Vale, claro, foram os principais alvos. Ontem à tarde, horas antes da partida, eram poucos os modelos expostos em vitrines. A esmagadora maioria já havia sido vendida, restando poucas unidades, caso do estabelecimento de Marcelo Gevaerd.

– Sumiu tudo – disse o comerciante em um visível tom de satisfação.

Só a Havan, ponto de venda de ingressos para a partida, vendeu mais de 300 camisas até o dia do jogo. A procura foi tanta que várias lojas reforçaram os pedidos de novas peças, mas a fabricante não deu conta de atender a todos.

O impacto do histórico duelo beneficiou também outros setores. Conversando com empresários, o presidente da CDL de Brusque, Michel Belli, constatou que a cidade recebeu um bom número de curiosos e turistas nos últimos dias. Como a terça-feira foi de funcionamento normal no comércio da cidade, era possível ver restaurantes e bares com um movimento atípico.

A própria cobertura da imprensa ajudou. Quando os principais jornais e emissoras de rádio e TV do país apresentaram o adversário do Corinthians como time do berço da fiação catarinense, além de projetarem a cidade nacionalmente, estimularam o turismo de compras, avalia Belli.