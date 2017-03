Pedro Machado: Centro Empresarial de Blumenau é inaugurado com discurso de recuperação econômica

Economia 22/03/2017 | 14h39





Foi concorrida a inauguração do Centro Empresarial de Blumenau (CEB) terça-feira à noite, uma amostra do prestígio do evento que reuniu, calcula a organização, em torno de 200 pessoas. Além de dezenas de lideranças locais, empresários renomados de outras regiões do Estado e autoridades políticas marcaram presença. Em seu discurso, o empresário Ronaldo Baumgarten Jr., presidente do CEB – espaço que reúne oito entidades –, destacou a importância da cobrança sobre a classe política, mas lembrou que os empresários precisam fazer a sua parte e não podem esperar de braços cruzados:



– Nunca se falou tanto em cocriação, coparticipação, inovação. Nosso futuro depende disso, de trabalharmos em conjunto com ética, seriedade, transparência e muita boa vontade, o que não faltou aqui neste empreendimento.



O presidente da Fiesc, Glauco Côrte, destacou, citando indicadores econômicos como aumento da produção industrial, exportações e empregos, que SC já dá os primeiros passos em direção à recuperação da sua economia.