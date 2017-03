Eventos 17/03/2017 | 10h01

O vereador Bruno Cunha (PSB) está sugerindo a criação de um festival de sorvete em Blumenau. A ideia, segundo ele, seria realizar um evento do gênero em janeiro, na Vila Germânica. Aproveitaria o forte calor do verão e criaria uma nova opção de lazer e turismo, um motivo a mais para as pessoas ficarem na cidade nesta época.

O secretário Ricardo Stodieck diz que a proposta está sendo estudada “com carinho”.