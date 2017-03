Pedro Machado: a aproximação entre Pinho Moreira e Napoleão e o recado a Colombo

Política 08/03/2017 | 10h01

Parece que o prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) encontrou um novo parceiro no governo de Santa Catarina. Durante visita a Blumenau nesta terça-feira, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira (PMDB), que está à frente do Executivo estadual na ausência de Raimundo Colombo (PSD) - em missão pela Ásia -, confirmou que vai disponibilizar recursos para a reurbanização da margem esquerda e da Prainha, no Centro da cidade.

O governador em exercício disse que as obras, depois de lançada a licitação, poderiam começar já no segundo semestre. O município precisa de R$ 15 milhões para a segunda etapa do projeto, que inclui a revitalização de espaços públicos e áreas de lazer para a população. Pinho Moreira garantiu o dinheiro. Só não disse de onde virá. Alegou que ainda vai estudar qual a melhor fonte para bancar os trabalhos.

Independentemente da origem da verba, há outros componentes simbólicos envolvidos no discurso do peemedebista. Há tempos a prefeitura vem tentando viabilizar o projeto, principalmente por meio do Ministério das Cidades - foram várias viagens frustradas a Brasília e promessas que voltaram na bagagem. Numa entrevista que fiz com Napoleão em janeiro de 2016, o tucano revelou que não ter conseguido, até então, dinheiro para a obra era uma de suas frustrações pessoais (leia em bit.ly/MargemEsquerda).

Justamente por isso a posição de Pinho Moreira, pré-candidato ao governo do Estado, tem peso político. O compromisso é visto como mais um sinal de aproximação do peemedebista com o prefeito mirando as eleições estaduais de 2018. De quebra, deixa um recado nas entrelinhas a Colombo. Não são poucas as críticas de lideranças locais de que o governador não dá a Blumenau a atenção que a cidade merece. Seu vice, quando teve a oportunidade, o fez. Os próximos movimentos do tabuleiro político dirão o quão estratégico foi este gesto.



Durante o encontro, Pinho Moreira também se comprometeu em ser um interlocutor junto ao governo federal para que Blumenau capte cerca de R$ 8 milhões, verba necessária para o plano de reconstrução das áreas atingidas pelas fortes chuvas que caíram no Garcia no início do ano. A prefeitura também levanta os recursos necessários para o bairro da Velha, igualmente afetado pelas chuvas no último domingo. Napoleão estará nesta quarta-feira na Secretaria Nacional de Defesa Civil, em Brasília, para tratar do assunto.



Aliás, as especulações sobre a participação de Napoleão Bernardes em uma eventual chapa majoritária em 2018 servem como termômetro. A ventilação da possibilidade ajuda a medir a recepção do nome do tucano para a disputa.