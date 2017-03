Peça de teatro do canal Depois das 11 estreia em maio em Florianópolis e já tem entradas esgotadas

Youtubers 15/03/2017 | 16h44

Gabie Fernandes e Thalita Meneghim se encontraram nos palcos, viraram estrelas do Youtube e agora retornam ao lugar em que se conheceram com a peça Tudo Bacana!, que estreia em maio na Capital catarinense e já está com os ingressos esgotados.

Com roteiro assinado pelas youtubers e direção de Rafa Dias, que também é diretor do canal da dupla, o Depois das 11, o espetáculo conta a história da amizade que as uniu e levou à criação de um dos canais mais queridos pelo público infantil e adolescente.

Inicialmente, apenas os ingressos para as apresentações do mês de maio - Florianópolis, Itajaí e São Paulo - foram colocados à venda, esgotando-se em menos de 24 horas na Capital catarinense. Em São Paulo, todas as entradas disponibilizadas para as quatro sessões foram comercializadas em quatro horas. Ainda há ingressos para a sessão de Itajaí, no dia 13/5.

Conheça a história das meninas

Em 2013, a amizade que surgiu em um curso de teatro deu origem ao Depois das 11, canal que trata de assuntos relacionados à adolescência e começo da vida adulta com humor. Com o tempo, as duas foram se profissionalizando, estrelaram campanhas de publicidade, chegaram aos Trending Topics do Twitter e atingiram 1 milhão de inscritos - ou bacanas - como carinhosamente são chamados os fãs do canal. Hoje, o total de inscritos ultrapassa 1,6 milhão e alguns vídeos alcançam a marca de 500 mil visualizações em um único dia.

Datas confirmadas em SC



6 e 7/5: Florianópolis (Teatro Gov. Pedro Ivo) - esgotados

13/5: Itajaí(Teatro Municipal) - ingressos à venda via Blueticket

11/6: Joinville (Teatro da Liga)

18/6: Blumenau (Teatro Carlos Gomes)



Mais informações pelo site.



Leia mais:



Um dia com a Thalita Meneghim: conheça a rotina de uma das garotas mais populares da web



Canal Depois das Onze aposta em conteúdo divertido para fãs adolescentes



Recém-nascida de Balneário Camboriú ganha fama internacional por sorriso em selfie