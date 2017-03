Paul McCartney trabalha em novo álbum com produtor de Adele

Nova York 27/03/2017 | 19h06

O ex-Beatle Paul McCartney revelou que está trabalhando em um novo álbum com Greg Kurstin, o produtor que ajudou a cantora britânica Adele a lançar seu hit "Hello".

Em entrevista a uma rádio neste fim de semana, o músico disse que está "no meio" de um novo álbum, o primeiro desde 2013, e detalhou que trabalha com Kurstin, coautor da balada ao piano de Adele que se tornou um sucesso mundial.

O produtor também trabalhou com a cantora australiana Sia e com o ícone do rock alternativo Beck.

"Minha única preocupação é que as pessoas digam 'Ah, lá está Paul, com o sucesso do mês'", disse McCartney na entrevista à BBC Radio 6 Music.

"Eu acho que você sempre pensa o pior disso, mas ele é um cara ótimo", disse McCartney. Estou "trabalhando duro, fazendo o que eu amo fazer", acrescentou.

O artista, de 74 anos, disse que não lhe preocupa a imagem que deixará, aludindo às mortes recentes de lendas como David Bowie e Prince.

McCartney disse que seu colega de banda John Lennon, que foi assassinado em 1980, certa vez lhe pediu que garantisse seu legado depois que ele morresse.

"Foi curioso, porque eu nunca teria imaginado que John tinha sequer um pouco de insegurança sobre isso. Mas é uma coisa que preocupa as pessoas. Você pensa, o que eles vão dizer? Eles vão pegar suas piores críticas ou as suas melhores coisas?", refletiu o músico.

"Felizmente, isso não importará, porque eu não estarei aqui", completou.

McCartney também fez uma homenagem a Chuck Berry, a estrela pioneira do rock 'n' roll da década de 1950, que morreu em 18 de março, aos 90 anos.

"Nós copiamos muito do seu estilo de guitarra, ele era uma enorme influência", disse McCartney.

"Para mim, suas letras são como a poesia americana. Elas captam esse espírito do ensino médio, o rock 'n' roll, os carros", acrescentou.

O clássico dos Beatles "Come Together" foi inspirado em "You Can't Catch Me" de Berry, o que gerou uma disputa com a gravadora do roqueiro.

