Passageiros catarinenses estão entre os que mais esquecem itens dentro dos carros da Uber

Os usuários catarinenses do aplicativo de caronas remuneradas Uber estão entre os mais "esquecidinhos" do país. Uma curiosa pesquisa divulgada pela empresa nesta semana colocou quatro cidades do Estado entre as dez onde mais se esquece itens dentro dos carros a serviço do aplicativo. Itajaí aparece na segunda colocação nacional, enquanto Florianópolis está no oitavo lugar, seguido por Blumenau (9ª) e Joinville (10ª). A líder do "índice Uber de Achados e Perdidos" é São Luís, do Maranhão.

No Brasil, também foram listados os tipos de objetos mais esquecidos. Como era de se esperar, os celulares aparecem na primeira colocação. Em seguida estão as chaves, carteira, bolsa e documento. No resto do mundo, o top 5 é quase idêntico. As diferenças estão no segundo lugar (anéis) e no quinto (óculos de grau).

A pesquisa também lista os dias em que as pessoas mais esquecem itens. No Brasil, o sábado lidera, seguido por domingo e sexta-feira. Mundialmente, o domingo fica na frente, tendo na sequência o sábado e a sexta-feira.

Os responsáveis pela Uber lembram que é possível reaver itens perdidos em carros da empresa. Basta abrir o aplicativo, ir ao menu e clicar em ajuda. Selecione "relatar um problema com esta viagem" e depois "Itens perdidos". A forma mais fácil de recuperar o seu item perdido é entrando em contato direto com o motorista parceiro. Para isso é só selecionar a primeira opção e informar o seu número de celular. Em poucos minutos você será conectado com o motorista parceiro e poderá combinar a melhor forma para reaver o seu bem.

No entanto, nem tudo sempre sai como o combinado. No começo do mês, uma jovem de Joinville relatou ter sido chantageada após esquecer o celular em um carro da Uber. Ela registrou um boletim de ocorrência pela perda do aparelho durante uma corrida na noite do dia 12.

No dia seguinte, a vítima observou que alguém estava conversando com seus contatos por meio dos aplicativos do smartphone. A jovem diz que foi chantageada quando pediu que a pessoa que usava suas redes devolvesse o aparelho. A exigência era de que a moça enviasse fotos suas nua para o celular que seria do motorista durante 30 dias.

Após investigação da Polícia Civil, foi identificado o motorista e localizado com ele o celular da vítima. Ele foi conduzido à Central de Polícia, onde prestou depoimento sobre o caso e foi liberado.

Em nota, a empresa afirmou que "o motorista parceiro já foi suspenso até o fim das investigações. O Uber sempre colabora com as autoridades, nos termos da lei".



Os itens mais inusitados esquecidos em um Uber

No Brasil

-Centelhador de vara (fogos de artifício)

-Bolo de aniversário

-Ventilador novo (na caixa)

-Uma mala com garrafas de vinho e um kit vinho (saca rolhas, etc)





Pelo Mundo

-Pinturas/quadros

-Lagosta

-Bíblia

-Cheque de um pagamento

-Violão

-Anel de noivado

-Martelo de borracha

-Lição de casa da escola

-Cadeira

-Lazer

-Cheetos apimentado

-Pasta de um cartório

-Taco de sinuca

-Máquina de fumaça

-Casaco para cachorro

-Brincos de pérola

-Vestido de casamento

-Nintendo

-Hard drive (HD)

-Carrinho de bebê

-Colete à prova de balas

-Livro Crime & Castigo, Romance por Fiódor Dostoiévski

-Valium (remédio)

-Kit churrasco

-Pacote de carne

-Chapéu de madeira

-Bilhete de loteria

-Aparelho de massagem para as costas

-Quartzo rosa

-Mostarda



