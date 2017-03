Parlamento Europeu retira imunidade de Marine Le Pen por tuítes sobre o EI

Bruxelas 02/03/2017 | 08h10

O Parlamento Europeu retirou nesta quinta-feira a imunidade parlamentar da líder de extrema-direita francesa Marine Le Pen, a pedido da justiça da França, que a investiga por ter publicado no Twitter em dezembro de 2015 imagens de atrocidades cometidas pelo grupo Estado Islâmico (EI).

Nas três imagens divulgadas por Le Pen no Twitter, em resposta a um jornalista que estabeleceu um paralelo entre seu partido e o grupo extremista, apareciam um homem com uniforme laranja debaixo de um tanque, um homem vestido da mesma maneira e com o corpo em chamas em uma jaula e o corpo de um homem decapitado.

* AFP