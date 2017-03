Parlamento escocês votará sobre referendo de independência no dia 28

Edimburgo 23/03/2017 | 07h30

O Parlamento da Escócia decidirá na próxima terça-feira se solicita outro referendo de independência, anunciou uma fonte parlamentar, depois que a votação inicial foi adiada em consequência do atentado em Londres.

"O debate será retomado na terça-feira às 14H20", afirmou um porta-voz da instituição, um dia depois do ataque diante do Parlamento de Londres que terminou com três mortos, além do agressor, e 40 pessoas feridas.

"O fato de nosso Parlamento irmão ter sofrido um sério incidente afeta este debate particular", explicou o presidente da Assembleia escocesa, Ken Macintosh, depois do ataque de Westminster.

O Parlamento escocês, onde os nacionalistas são a principal força política, mas sem maioria absoluta, deveria votar sobre a solicitação de um segundo referendo de independência.

Quando a discussão for retomada, se os deputados verdes, como se espera, apoiarem o pedido da primeira-ministra regional Nicola Sturgeon, a demanda prosperará e o governo de Theresa May terá que decidir se concede o segundo plebiscito de independência da região do norte, depois da votação de 2014.

A demanda escocesa abriria uma nova frente para Londres, apenas um dia antes da primeira-ministra May iniciar o processo de saída da União Europeia com a invocação, em 29 de março, do Artigo 50 do Tratado Europeu de Lisboa, que será a largada para dois anos de negociações sobre os termos do divórcio.

