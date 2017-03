Edimburgo 23/03/2017 | 07h13

O Parlamento da Escócia decidirá na próxima terça-feira se solicita outro referendo de independência, anunciou uma fonte parlamentar, depois que a votação inicial foi adiada em consequência do atentado em Londres.

"O debate será retomado na terça-feira às 14H20", afirmou um porta-voz da instituição, um dia depois do ataque diante do Parlamento de Londres que terminou com três mortos, além do agressor, e 40 pessoas feridas.

* AFP