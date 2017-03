Para voltar às primeiras posições, Criciúma recebe o Inter de Lages

No Heriberto Hülse 26/03/2017 | 07h37 Atualizada em

Posicionado no meio da tabela do Catarinense, o Criciúma, que começou o returno embalado, está cada vez mais distante do topo. Depois da derrota na última rodada, que deixou o time em quinto lugar com 4 pontos, o desafio da semana foi manter o grupo animado. No domingo, às 18h30min, diante do Inter de Lages, o Tigre busca a primeira vitória do returno em casa. A pressão é grande, principalmente pela média de gols que o time tem sofrido.

Sem Barreto, que cumpre suspensão depois de ser expulso na derrota por 1 a 0 para o Joinville, a formação do Criciúma ainda é dúvida. O volante Ricardinho poderia recuar para ocupar a posição, ou o técnico Deivid pode optar por Carlos Eduardo na posição, nem mexer na estrutura do time. Até o treino de sexta-feira, Nino ainda não estava definido entre os titulares, mas deve aparecer no lugar de Diego Giaretta, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O setor defensivo tem sido bastante cobrado, situação que também preocupa os jogadores.

— Incomoda bastante a gente esses gols, estamos conversando muito, trabalhamos muito a defesa essa semana, já vimos uma melhora diante do Joinville pelas circunstâncias do jogo, nos mantivemos firmes, tomamos só um gol no finalzinho. Mostra que estamos evoluindo, trabalhando bem, às vezes falta um pouco de sorte sim para o Criciúma, mas no momento certo as coisas vão acontecer — comentou o zagueiro.

Depois da vitória sobre o Figueirense na última rodada, o Inter de Lages vai embalado até o Sul do Estado para encarar o Tigre. Foi a primeira vitória no returno, mas o suficiente para afastar o time da Serra da ponta de baixo da tabela. O grupo do técnico Joel Cornelli está confiante para a partida fora de casa, ainda mais com o belo gol de Enercino contra o Figueira, um dos mais bonitos da rodada e que garantiu três pontos para o Colorado Lageano.

Ficha técnica

Criciúma

Edson; Diogo Mateus, Nino, Raphael Silva e Marlon; Carlos Eduardo, Douglas Moreira, Ricardinho e Alex Maranhão; Silvinho e Pitbull.

Técnico: Deivid.

Inter de Lages

Neto Volpi; Marcelinho, Leo Kanu, Victor e James; Parrudo, Michel Schmöller, Enercino e Marcos Paraná; Max e Jullyan.

Técnico: Joel Cornelli.

Arbitragem: Célio Amorim, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro

Local: Heriberto Hülse – Criciúma.

Horário: 18h30min de domingo.

