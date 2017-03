Papa celebrará missa no Vaticano em homenagem ao monsenhor Roberto

Cidade do Vaticano 14/03/2017 | 14h42

O papa Francisco celebrará uma missa no dia 24 de março no Vaticano em homenagem ao arcebispo Oscar Romero, indicaram nesta terça-feira (14) fontes religiosas. Nascido em El Salvador e assassinado há 37 anos, ele era um grande defensor dos pobres e dos direitos humanos.

A missa será celebrada com um grupo de bispos e sacerdotes salvadorenhos, que viajarão à Roma para pedir que o processo de canonização de Romero seja adiantado, uma vez que ele já foi beatificado em maio de 2015, segundo a página de informações religiosas O Sismógrafo.

Os bispos das oito dioceses ficarão em Roma do dia 20 a 25 de março, coincidindo com a tradicional visita "ad limina" ao Vaticano, realizada a cada cinco anos, para informar ao papa sobre seu trabalho pastoral.

Após ter sido proclamado mártir dos pobres, Romero, símbolo da fé para os católicos de El Salvador, deve ser canonizado, em um processo já apoiado pelo papa Francisco.

Com sua eventual canonização, o primeiro salvadorenho a ser elevado aos altares e primeiro arcebispo mártir da América, passaria a ser um exemplo para os católicos em todo o mundo.

Após ter denunciado as injustiças sociais e a repressão militar da época, o arcebispo Romero foi assassinado com um tiro no peito por um franco-atirador da ultradireita no dia 24 de março de 1980, quando realizava uma missa na capela do hospital para pacientes diagnosticados com câncer La Divina Providencia, a noroeste de São Salvador.

O assassinato foi o estopim para uma guerra civil que durou 12 anos e deixou aproximadamente 75.000 mortos.

