Papa aprova canonização das crianças pastoras de Fátima

O papa Francisco aprovou nesta quarta-feira o decreto que reconhece o milagre atribuído à intercessão das crianças pastoras de Fátima, os portugueses Francisco e Jacinta Martos, informou a secretaria de imprensa do Vaticano.

Após a aprovação do decreto, os dois, que para a Igreja Católica presenciaram as aparições da Virgem no início do século XX em Portugal, poderão ser declarados santos.

Não está descartada a possibilidade de que a cerimônia de canonização seja celebrada pelo papa Francisco durante sua visita ao santuário da Virgem de Fátima nos dias 12 e 13 de maio.

O milagre que permitirá a canonização das crianças pastoras é a cura de um menino brasileiro.

O decreto reconhece "o milagre atribuído à intercessão do Beato Francisco Marto, nascido em 11 de junho de 1908 e falecido em 4 de abril de 1919, e da Beata Jacinta Marto, nascida em 11 de março de 1910 e falecida em 20 de fevereiro de 1920", afirma a nota do Vaticano.

Em 13 de maio, os católicos celebram a primeira aparição em 1917 da Virgem para três crianças: Jacinta, Francisco e Lúcia na cidade de Fátima, a 100 km de Lisboa.

De acordo com a tradição católica, a Virgem apareceu outras cinco vezes ao longo de 1917 e durante as aparições fez várias profecias, recomendações e entregou três mensagens, conhecidas como "os três segredos de Fátima".

A freira Lúcia, a única que sobreviveu das três crianças pastoras e que faleceu em 2005, poucos meses antes do papa João Paulo II, revelou há algumas décadas os dois primeiros segredos.

O primeiro era uma visão do inferno, das guerras que afetaram a Europa, e o segundo falava de como reconverter o mundo ao cristianismo.

O texto do terceiro mistério permaneceu em segredo por muitos anos e foi revelado apenas no ano 2000, justamente em Fátima.

De acordo com o Vaticano se referia ao atentado sofrido por João Paulo II em 13 de maio de 1981 na Praça de São Pedro, no 64° aniversário da primeira aparição de Fátima, e à luta entre o comunismo ateu e a igreja no século XX.

