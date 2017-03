Outono começa nesta segunda-feira com tempo nublado em SC

Previsão do tempo 19/03/2017 | 18h47 Atualizada em

Às 7h29min desta segunda-feira, o verão se despede para a chegada do outono. O horário marca o chamado equinócio e o dia terá a mesma quantidade de horas do que a noite. A nova estação deve ter temperaturas e volume de chuvas próximas às médias históricas em Santa Catarina, segundo a Epagri Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima, porque não haverá influência dos fenômenos El Niño e La Niña no oceano Pacífico.

Para esta segunda estão previstas temperaturas entre 9°C, na Serra catarinense, e 30°C no Oeste, próximo à fronteira com a Argentina. O dia terá predominância de nuvens em todas as regiões, mas na faixa entre o Litoral Sul e o Planalto Norte tem mais chance de apresentar chuvas isoladas ao longo do dia. No restante da semana, a temperatura sobe um pouco em todas as regiões e o céu deve permanecer nublado.

A partir de sexta-feira, o tempo fica mais seco e uma nova frente fria é esperada para os últimos três dias de março, provocando chuva e temporais localizados, principalmente no Oeste e no Meio-Oeste.

Segundo a Epagri Ciram, em abril e maio, a chuva diminui e a média mensal fica em torno de 100 milímetros a 170mm em todo o Estado. Para se ter ideia, em março, a média esperada é de até 140mm no Meio-Oeste e Serra e de 200mm nas demais regiões. Para o próximo mês são esperadas massas de ar frio que provocam formação de geada e nevoeiros, sobretudo no Planalto Sul. O tradicional veranico de maio também deve ocorrer, elevando por alguns dias as temperaturas para além de 30°C.

– É normal termos dias com grande amplitude térmica, ou seja, amanhecer frio e esquentar à tarde. Outra característica é apresentar pequenos períodos com cara de verão, dias bem quentes e secos, e outros com cara de inverno, mais chuvosos e frios, por se tratar de uma estação de transição entre verão e inverno – explica o meteorologista da RBS SC, Leandro Puchalski.

