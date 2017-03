Outono começa com nebulosidade e pancadas de chuva na maior parte de SC

Tempo 20/03/2017 | 07h33 Atualizada em

O outono começou oficialmente às 7h29min desta segunda-feira, e Santa Catarina incia a nova estação com nebulosidade e pancadas de chuva na maior parte do Estado. A previsão é da Central RBS de Meteorologia.

O ar frio que se aproximou na última sexta-feira fica nesse início de semana sobre o mar na altura do Sul do Brasil. Isso faz com que a circulação marítima comande o tempo em boa parte de SC, com ventos úmidos que avançam do mar até o continente.

Isso, junto com o relevo do Estado, ajuda a trazer momentos de muitas nuvens e com chuva na região Sul, em todo o litoral, no Vale do Itajaí, no Norte e em algumas cidades dos planaltos que estão mais próximas do litoral, conforme previsão da Central RBS de Meteorologia. Condição do tempo diferente apenas no Oeste, onde a umidade não chega e a região continua tendo ar seco que garante um dia de sol e só algumas nuvens.

As temperaturas ficam de outono. Depois de um amanhecer ameno a temperatura sobe um pouco ao longo do dia, principalmente no Oeste, onde pode chegar aos 29°C durante a tarde. Nas demais regiões do Estado, temperaturas ficam entre 24ºC e 26°C.

Poucas mudanças para terça-feira

Para a terça-feira, a previsão é de poucas mudanças nas condições do tempo. A massa de ar frio continuará sobre o mar, mantendo assim a circulação marítima. Os ventos vão continuar soprando mais de Leste e Nordeste, deixando boa parte do litoral e áreas próximas com muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos do dia. Só no Sul de SC é que ocorrem maiores aberturas de sol, deixando a chuva nessa região de forma mais isolada, em menos locais.

Entre o Oeste e o centro do Estado, o sol continua aparecendo com tempo mais seco, e com temperaturas mais altas.