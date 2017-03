Otan acha indispensável o aumento do gasto militar para relação com EUA

Bruxelas 13/03/2017 | 09h22

O aumento do gasto militar nacional por parte dos membros da Otan é indispensável para as relações com os Estados Unidos, afirmou o secretário-geral da Aliança do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, após novos pedidos de Washington para que os compromissos financeiros sejam cumpridos.

"Isto é indispensável para que o vínculo transatlântico, que é a base de nossa Aliança, permaneça sólido", destacou Stoltenberg, antes de indicar que apenas cinco países alcançaram 2% do PIB em gastos militares em 2016.

* AFP