Os redutos de quem ainda fala alemão em Blumenau

Especial 31/03/2017 | 21h21

"Alles Gut!", entoam em alto e bom som os 14 alunos, todos com nove anos, quando a professora de alemão pergunta como eles estão em uma das salas da Escola Isolada Municipal Alves Ramos, na Itoupava Central. "Hallo", cumprimentam tímidos e um pouco corados os moradores da Vila Itoupava, em Blumenau. Talvez muitos desconheçam, mas no Centro da cidade há pessoas que durante 90% do horário de trabalho conversam em alemão dando suporte aos clientes, ligações vindas do outro lado do oceano Atlântico. Aos primeiros domingos de cada mês, fiéis também se reúnem em igrejas luteranas para acompanhar o culto celebrado em alemão e relembrar a língua aprendida dentro de casa.



