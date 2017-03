Oposição usa boias de pato para protestar contra projeto que autoriza terceirização irrestrita

Câmara dos Deputados 22/03/2017 | 19h32 Atualizada em

Sob protesto da oposição, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, no início da noite desta quarta-feira, em votação simbólica, o requerimento de encerramento da discussão do projeto que regulamenta a terceirização em todas as atividades de empresas privadas e no serviço público. Sob gritos de "não, não à terceirização", deputados da oposição ocuparam o centro do plenário segurando boias com o formato de patos. O protesto foi uma alusão ao inflável utilizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) em campanha contra a recriação da CPMF e outros impostos no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A Fiesp defende a terceirização, além de outras mudanças na legislação trabalhista.



— Os patos da Fiesp estão devorando o direito de emprego do trabalhador, da negociação coletiva dos sindicatos, daquilo que ele conquistou em suas campanhas salariais. Precisamos melhorar a qualidade de vida do povo, e não piorar as suas condições de trabalho — disse o líder do PT Carlos Zaratini (SP).



Em seguida, a oposição voltou com o chamado "kit obstrução", através de requerimentos, solicitando o adiamento da votação. Mesmo com a obstrução, Maia havia dito, mais cedo, que só vai encerrar os trabalhos quando a votação do projeto for encerrada. Trabalhadores e integrantes de centrais sindicais ocupam as galerias do plenário e protestam contra a votação do projeto.



Bancadas da oposição e o PPS apresentaram destaques para alterar o texto apresentado pelo relator Laercio Oliveira (SD-SE). Segundo o relator, o projeto não retira direitos.

— Faço um desafio: apontem dentro do texto um item sequer que retire direitos dos trabalhadores. Não existe — disse.

O PT apresentou três destaques. O PDT, PCdoB, PSOL e PPS apresentaram um destaque cada.

*Agência Brasil