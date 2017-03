Operação Novo Cangaço prende sete pessoas em SC 

Na Serra 29/03/2017 | 10h56 Atualizada em

Sete pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, em uma operação contra suspeitos de participarem de uma quadrilha de assaltantes de banco que agia no Rio Grande do Sul. A ação foi denominada de "Novo Cangaço" em referência à modalidade de ataque em que bandidos fazem reféns na frente das agências como escudos humanos, aterrorizando a população e impedindo reações policiais na fuga.

Do lado gaúcho, a operação mobilizou 300 policiais civis no Noroeste do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o trabalho se concentrou na cidade de Bom Jardim da Serra e mobilizou policiais civis catarinenses de São Joaquim, na Serra.

De acordo com o delegado Diego Azevedo, de São Joaquim, os policiais catarinenses investigavam há 40 dias a movimentação de uma quadrilha na Serra especializada em roubo a bancos, a partir de informações da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil em Florianópolis.

— A Polícia Civil do Rio Grande do Sul também nos ligou falando desses criminosos que estariam aqui e então agimos juntos nessa operação de hoje. Suspeitamos que eles iriam atacar um banco em Bom Jardim da Serra — disse o delegado.

A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em SC. Os presos, seis homens e uma mulher, estavam em duas casas. Foram apreendidas pequenas porções de drogas e uma pistola, razão pela qual eles serão autuados em flagrante. Além deles, o delegado disse que três integrantes do bando deixaram SC à noite, mas acabaram sendo presos no RS. Os nomes não foram divulgados.

Ataque com 30 reféns no RS

A polícia vai investigar se os presos em SC participaram do ataque a dois bancos no dia 6 de fevereiro na cidade gaúcha de Miraguaí, de 4,8 mil habitantes. No roubo, criminosos fizeram 30 reféns, entre clientes, funcionários e até mesmo um policial, enquanto assaltavam o Banrisul e o Sicredi. Na fuga, a quadrilha fez reféns como escudo humano e incendiou uma viatura da Brigada Militar.



