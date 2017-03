Onze candidatos em disputa para eleições presidenciais na França

Paris 18/03/2017 | 13h07

O primeiro turno da eleição presidencial na França, em 23 de abril, terá onze candidatos em disputa, anunciou neste sábado o Conselho Constitucional, instituição que vela pela constitucionalidade das leis e pela regularidade das eleições e referendos.

Os aspirantes a chegar ao Eliseu, sede da presidência francesa, obtiveram nos últimos dias as 500 assinaturas de representantes franceses (deputados, senadores ou prefeitos) necessárias para poder se lançar oficialmente na corrida presidencial.

Entre os onze candidatos estão os favoritos nas pesquisas de opinião: o conservador desestabilizado pelos casos judiciais François Fillon, o socialista Benoît Hamon, o homem que não é "nem de esquerda, nem de direita", Emmanuel Macron, a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, e o de extrema-esquerda, Jean-Luc Mélenchon.

Estes cinco candidatos debaterão na segunda-feira suas ideias pela televisão.

Três pequenos candidatos, os nacionalistas Nicolas Dupont-Aignan e François Asselineau e a trotskista Nathalie Arthaud, também concorrem.

Outros três candidatos conseguiram reunir as assinaturas antes do fim do prazo, na noite de sexta-feira. O independente Jacques Cheminado, um veterano da política que já foi candidato em 1995 e em 2012 com resultados simbólicos, Jean Lassalle, deputado centrista não inscrito, e Philippe Poutou, do Novo Partido Anticapitalista (NPA, extrema-esquerda).

Os processos dos onze candidatos - eram dez em 2012 - foram validados pelo Conselho Constitucional.

Mais de 14.500 representantes, de 42.000, apadrinharam os candidatos.

- Campanha atípica -

Fillon, abalado pelo caso dos supostos empregos fictícios de parentes, recebeu 3.635 assinaturas, graças ao apoio do Os Republicanos, o partido do qual é o candidato.

O ex-ministro da Educação de François Hollande, Hamon, obteve 2.039 apoios, enquanto o ex-ministro da Economia do atual presidente, Macron, reuniu 1.829 assinaturas.

A um mês do primeiro turno, Marine Le Pen e Emmanuel Macron estão à frente nas pesquisas, mas a incerteza sobre o resultado da disputa segue intacta. Grande parte do eleitorado ainda não decidiu seu voto.

Os três candidatos com maiores intenções de voto no primeiro turno, Le Pen, Macron e Fillon, estão envolvidos ou afetados por casos judiciais, um fato inédito na história das eleições presidenciais francesas.

Marine Le Pen é alvo de uma investigação por supostos empregos fictícios e financiamento ilegal de uma campanha eleitoral. Macron, por sua vez, está na órbita de uma investigação aberta por uma viagem ministerial organizada em janeiro de 2016.

Pela primeira vez, a lista dos "padrinhos" dos candidatos, os que apoiaram com sua assinatura as candidaturas, será publicada, o que incomoda os "pequenos" candidatos, que denunciam a pressão exercida pelos grandes partidos nos prefeitos das pequenas comunidades rurais para que não apoiem os candidatos com menos chances.

* AFP