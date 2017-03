ONU: decisões dos EUA terão impacto incerto sobre o clima

Paris 31/03/2017 | 15h02

A decisão do presidente Donald Trump de revogar as principais medidas ambientais nos Estados Unidos tem um impacto desconhecido na luta contra as mudanças climáticas, mas a luta continua no mundo todo, declarou nesta sexta-feira a responsável pelo tema na ONU.

"Como secretária da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, contemplo estes acontecimentos com interesse", explicou em um comunicado Patricia Espinosa.

O governo Trump, que já havia admitido que era cético sobre a necessidade de combater o aquecimento global, anunciou nesta semana a supressão do plano da administração precedente para impulsionar as energias limpas.

"O impacto específico destes anúncios sobre a secretaria e a luta a favor do clima no mundo não está claro ainda, mas ficará claro com o tempo", destacou Espinosa.

A ex-chanceler mexicana não mencionou no seu comunicado o anúncio do governo Trump de que tomará uma decisão sobre o acordo de Paris de luta contra as mudanças climáticas "até o final de maio".

"O novo governo americano é e continua sendo uma parte do acordo de Paris, e esperamos com impaciência poder acolher suas delegações e trabalhar com eles durante as sessões" deste ano, acrescentou.

* AFP