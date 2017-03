Apreensão 22/03/2017 | 14h07

Ônibus de Blumenau carregando mercadoria importada é apreendido na BR-101

Veículo estava sem passageiros e cheio de mercadorias estrangeiras

Foto: Divulgação / PRF

Um ônibus de turismo com placas de Blumenau foi parado em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal na BR-101 em Joinville. O ônibus não tinha nenhum passageiro e estava carregado com caixas, bolsas e pacotes cheios de mercadorias importadas não declaradas.



Produtos eletrônicos, cosméticos e artigos de vestuário vindos de São Paulo estavam no ônibus a caminho do Vale do Itajaí e do Norte do Estado. A apreensão ocorreu por volta das 2h e logo depois um caminhão com placas de Brusque com o mesmo tipo de mercadoria também foi abordado.



Ambos os veículos foram lacrados e encaminhados ao depósito da Receita Federal em São José. Os motoristas vão responder pelo crime de descaminho.