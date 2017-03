OMC precisa de 'pequenos ajustes', diz governo Trump

Washington 03/03/2017 | 16h38

A Organização Mundial do Comércio (OMC) "é útil, em certa medida", mas precisa de "pequenos ajustes" para melhorar o procedimento de solução de controvérsias entre os países - afirmou o novo secretário americano do Comércio, Wilbur Ross, nesta sexta-feira (3).

Em um informe publicado na quarta-feira (1º), o governo de Donald Trump criticou duramente a OMC, acusando a organização de ser "incapaz" de sancionar as práticas comerciais desleais. No documento, o governo afirma ainda que as decisões da OMC não serão impostas aos Estados Unidos.

"A OMC é útil em certa medida. Provavelmente precisamos de alguma forma de arbitragem para ter comércio internacional", amenizou Ross, em uma entrevista à rede CNBC.

O novo secretário garantiu, porém, que permanecem algumas "perguntas" sobre o modo de funcionamento da OMC e sobre se seu procedimento para resolver conflitos é "justo".

"Do ponto de vista dos Estados Unidos, há pelo menos pequenos ajustes que são necessários na OMC", afirmou Ross.

