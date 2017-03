Oito unidades próprias da Farmácia Popular podem fechar em SC

Fim do repasse 31/03/2017 | 19h10 Atualizada em

O programa Farmácia Popular poderá deixar de ter unidades próprias a partir de maio. Isso porque o Ministério da Saúde não vai mais garantir recursos para manter as estruturas. O valor do mês de abril ainda será repassado. As farmácias particulares credenciadas ao programa não serão afetadas. Portanto, a população não perderia o acesso aos itens oferecidos pelo programa. Em Santa Catarina, são oito unidades próprias, segundo informações do Ministério da Saúde.



Em todo o país, há 516 unidades próprias da Farmácia Popular. Segundo o Ministério da Saúde, as farmácias poderão seguir funcionando se os municípios assumirem os custos.





O fim da contrapartida federal de R$ 12 mil para cada unidade foi aprovado nesta quinta-feira, na terceira reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite de 2017. Além do Ministério da Saúde, a comissão é formada pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A outra parte do dinheiro para manter os locais, na grande maioria, era garantida pelos municípios.

A decisão foi tomada, de acordo com o Ministério da Saúde, devido aos altos custos com fiscalização, armazenamento e distribuição de medicamentos. Cerca de 80% do valor estaria sendo usado para os custos administrativos. O Ministério da Saúde afirma que a economia, de R$ 100 milhões por mês, permitirá ao governo aumentar o valor mensal por habitante destinado à compra de remédios de R$ 5,10 para R$ 5,58 já em maio.

As farmácias credenciadas no programa ¿Aqui tem Farmácia Popular¿ não sofrem mudança. Nesses locais, cerca de 34 mil pontos em todo o Brasil, serão oferecidos os mesmos itens, gratuitos ou com até 90% de desconto. Confira a lista de credenciadas em SC.



Confira onde estão as farmácias populares em SC, segundo o Ministério da Saúde:

Balneário Camboriú

Rua: 620 nº 250 esquina com a 4ª avenida do Bairro. Centro



Canoinhas

Rua Getulio Vargas Nº 845 Centro



Chapecó

Av. Nereu Ramos, 973-D, Edifício Baleia Branca Centro



Criciúma

Rua Henrique Lage, 240 sala 02 - Bairro Centro



Jaraguá do Sul

Rua Reinoldo Rau nº 123 Centro



Lages

Rua Caetano Vieira da Costa, nº 883 - Centro



Rio do Sul

Travessa Bento de Oliveira - Centro



Tijucas

Av. Hercílio Luz, 688 - Bairro: Centro CEP: 88200-000



* Com informações do Diário Gaúcho

