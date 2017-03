Oito estudantes morrem em avalanche no Japão

Tóquio 27/03/2017 | 06h18

Oito estudantes do ensino médio morreram nesta segunda-feira em uma avalanche em uma estação de esqui na cidade de Nasu, a 120 km de Tóquio, uma tragédia que também deixou mais de 30 feridos.

Mais de 100 soldados foram enviados à região, no município de Tochigi.

No total, 52 estudantes e 11 professores de sete escolas do ensino médio participavam em uma excursão de três dias na neve no momento da avalanche.

No domingo, a meteorologia emitiu um alerta de avalanche e advertiu para a possibilidade de nevascas, com o acúmulo de até 30 centímetros.

Os oito estudantes, a maioria alunos do colégio Otawara de Tochigi, foram encontrados sem sinais vitais, informou à AFP uma fonte das equipes de resgate.

A agência de notícias Kyodo citou mais de 30 feridos.

"Ainda não sabemos quantos professores estão entre as vítimas", disse uma fonte dos socorristas.

"É um evento anual e até agora nunca havia acontecido um acidente grave", afirmou um dos professores à agência Jiji Press.

A estação de esqui de Nasu permanecerá fechada o restante da temporada, informa o site oficial da atração.

* AFP