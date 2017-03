Obama: mudanças no sistema de saúde prejudicarão "milhões de americanos"

Ex-presidente 23/03/2017 | 12h46 Atualizada em

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, rompeu o longo silêncio desde que deixou a Casa Branca para manifestar contrariedade à possível substituição do Obamacare, que deve ser votada pela Câmara de Representantes nesta quinta-feira. Por meio de um comunicado, o democrata alertou que qualquer alteração no atual sistema de saúde pública pode atingir milhões de norte-americanos.



"Nosso ponto de partida deveria ser que qualquer mudança em nosso sistema de saúde seja para melhorá-lo, e não torná-lo pior para milhões de trabalhadores americanos", afirmou o ex-chefe de Estado.

Leia mais

Câmara dos EUA votará projeto que substituiu Obamacare nesta quinta

Trump promete sistema de saúde "para todos" em substituição ao Obamacare

Senadores republicanos apresentam proposta para substituir Obamacare



Nesta quinta-feira, completam-se sete anos desde a aprovação do sistema de saúde que é considerado um dos símbolos do governo Obama. O ex-presidente afirma que os Estados Unidos foram o primeiro no país a definir a saúde pública como um direito de todos.

"Depois de um século de conversações, décadas de tentativas e um ano de debate partidário, nossa geração teve êxito. Finalmente declaramos que, nos Estados Unidos, o cuidado com a saúde não é privilégio para poucos e sim um direito de todos", destacou.

O atual presidente Donald Trump prometeu, durante a campanha eleitoral, eliminar o sistema Obamacare. Nesta quinta, o Congresso norte-americano deve iniciar o debate pra votar um projeto de lei — já chamado de "plano Trump" — em uma discussão que deverá ser extensa e difícil.

Diversas fontes afirmam que o plano proposto pela Casa Branca deixará um enorme número de norte-americanos sem cobertura médica — contingente que o departamento de estatísticas do próprio Congresso calcula em 14 milhões de pessoas.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP