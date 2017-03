Nuvem Stratus chama atenção no Litoral de SC na manhã desta terça-feira

Tempo seco 14/03/2017 | 10h34 Atualizada em

Quem saiu do Sul da Ilha em direção ao Centro provavelmente percebeu uma nuvem diferente na manhã desta terça-feira. O paredão, que dividia o céu em cinza e azul, chegou a lembrar uma grande onda. Essa formação é do tipo Stratus, segundo a técnica em meteorologia Bianca Souza, e foi causada por influência do tempo seco que predomina no Estado.

— Stratus são nuvens muito baixas (entre 0 e 1000 metros) de aspecto estratificado, que cobrem largas faixas horizontais do céu, como um tapete, com uma cor um pouco acinzenta mais ou menos uniforme — explica Bianca.

Esse tipo de nuvem se forma em massas de ar estável, no caso o ar seco, em que a umidade relativa do ar é baixa. Em alguns casos a parte de baixo pode apresentar algumas ondulações, e por isso chama bastante atenção. Essas nuvens não trazem condição de chuva e permitem que o sol apareça.



Confira fotos das nuvens Stratus:

Nuvem vista da Via Expressa Sul, às 8h40min Foto: Simone Feldmann / Agência RBS

Foto: Regina Pretto / Arquivo pessoal

Por volta das 10h20min a nuvem já começava a se dissipar Foto: Simone Feldmann / Agência RBS

Leia também:



SC tem sol e temperaturas em elevação nesta terça-feira



Litoral de SC pode ter ondas de até 2,5 metros durante a semana



Novos temporais estão descartados nesta semana em Santa Catarina