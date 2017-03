Novos temporais estão descartados nesta semana em Santa Catarina

Tempo 13/03/2017 | 10h17 Atualizada em

Estragos no Estado foram causados pelo encontro de uma frente fria com ar quente

A passagem de uma frente fria pelo Estado provocou um temporal e causou estragos em pelo menos dez cidades catarinenses no domingo. Segundo a técnica em meteorologia Bianca de Souza, do Grupo RBS, trata-se do mesmo sistema meteorológico que causou uma morte e ao menos 70 feridos em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha.

A frente fria foi subindo, mas perdeu força conforme se deslocava na direção Norte. Ela chegou até São Paulo provocando chuva, porém com intensidade menor que no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

— A frente fria encontrou ar quente ao se deslocar em Santa Catarina. Essa condição potencializou as nuvens de chuva na tarde de domingo em algumas cidades, resultando em temporais, com raios, trovoadas, ventos fortes e até mesmo granizo — diz Bianca de Souza.

A semana começou com condições de tempo bem diferentes. O sol predomina no Estado, com o ar seco impedindo a formação de nuvens mais carregadas. A chuva deve retornar apenas na segunda parte da semana, porém com menor intensidade do que a registrada no fim de semana. Há, no entanto, alerta de ressaca no litoral.

— O vento vai soprar de Sul nesse início de semana, trazendo agitação no mar. As ondas podem chegar aos 2 metros em algumas praias — conta Bianca.

