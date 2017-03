Novo monumento católico será construído no Aventureiro em Joinville

AN no Aventureiro 31/03/2017 | 05h00 Atualizada em







Padre Odair mostra como estão as obras do Santuário do Santíssimo Sacramento Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

Iniciada em 2013, a construção do Santuário do Santíssimo Sacramento, da Paróquia Senhor Bom Jesus, do bairro Aventureiro, chegou a ser divulgada como aquele que seria o maior templo religioso do Estado. Três anos depois, a história já não é mais a mesma.



O padre Odair José Pozenatto, que conduz a paróquia há pouco mais de um ano e é o atual responsável pela condução do projeto, diz que houve exageros na divulgação da obra, que fica na rua Tuiuti, mas que a pretensão continua sendo de que o santuário se torne uma referência para a região Leste da cidade.

Leia as últimas notícias



Mesmo sem ter a obra concluída, o padre diz que a previsão é de que os fiéis se mudem para o local em dezembro deste ano. A nova igreja matriz já está ganhando forma e eventualmente é utilizada pela comunidade. A construção já recebeu R$ 7,5 milhões em investimentos.



Segundo o padre Odair, mais R$ 10 milhões devem ser investidos até a conclusão da obra. É um templo de aproximadamente 4,5 mil metros quadrados de área construída projetado para receber 1,5 mil pessoas sentadas. Por meio de uma campanha feita pela paróquia, fiéis têm comprado metros quadrados da obra.



Cada metro quadrado custa R$ 1,8 mil e há diversas formas de pagamento. O contribuinte receberá um pergaminho com uma bênção do papa que será trazido do Vaticano.



– A comunidade é bem participativa, os recursos são todos do bairro. Tem pouca ajuda de benfeitores externos – conta o padre.



A missa da próxima Sexta-feira Santa será realizada no local. A partir de maio, sempre no último domingo do mês, a missa das 19 horas também será feita lá. Para o padre, é uma forma de preparação para a mudança.



- Um diferencial com o final das obras será o atendimento da secretaria nos horários de missas dos finais de semana, pois muitos fiéis, devido aos horários de trabalho, não conseguem ser atendidos no horário comercial. Estamos realizando estudos para ampliação do estacionamento e acesso a nova igreja de forma segura e viável, devido ao grande fluxo de veículos que transitam na rua Tuiuti.