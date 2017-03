Novo corrimão na pedra de Cabeçudas em Itajaí some antes de ter sido concluída a instalação

Vandalismo 07/03/2017 | 08h37 Atualizada em

Foto: Luiz Carlos Souza / Especial

A prefeitura de Itajaí vai ter que reinstalar o corrimão no acesso à pedra da Praia de Cabeçudas. Antes mesmo que a obra fosse concluída, parte da estrutura foi arrancada e sumiu. Agora, vai ser recolocada com reforço.



O vandalismo nas praias não se resume a Cabeçudas: na Brava, parte da cerca que protege a restinga, reinstalada há menos de um mês, já se perdeu.



Biometria



O cartório eleitoral de Itapema suspendeu atendimentos até amanhã, para instalação de equipamentos de biometria. O Tribunal Regional Eleitoral vai aproveitar a pausa nos trabalhos para fazer adequações estruturais. Os dias de fechamento não contarão no prazo judicial dos processos que correm no cartório.



Ensino Médio



Reitores de institutos federais de todo o país se reúnem de amanhã até sexta-feira no campus do Instituto Federal Catarinense (IFC) em Camboriú, no encontro do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). É a primeira vez que a reunião ocorre em Camboriú.



A pauta do evento inclui um acordo de cooperação com a Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e a inevitável discussão sobre o novo currículo do ensino médio.