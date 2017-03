Nos acréscimos, Criciúma busca o empate em 4 a 4 contra o Brusque

no sufoco 19/03/2017 | 12h03 Atualizada em





Foto: Caio Marcelo / Especial

Depois de dominar todo o primeiro tempo e sair para o intervalo com vantagem no placar, o Criciúma sofreu para conseguir o empate em 4 a 4 contra o Brusque, no Heriberto Hülse. O Bruscão fez um segundo tempo superior, chegou a virar a partida, mas em manhã inspirada de Alex Maranhão, que marcou três vezes, o Tigre garantiu um ponto na segunda rodada do returno do Catarinense.



Até os 30 minutos de jogo, só deu Criciúma. Os donos da casa ditaram o ritmo e deixaram o Brusque na posição de espectador. Aos 14 minutos, Barreto bateu forte de fora da área, a bola desviou em Ricardinho e foi para o fundo da rede. O goleiro Rodolpho nada pode fazer, e foi ele quem garantiu que o primeiro tempo terminasse em 1 a 0. Nos últimos minutos, o Tigre diminuiu o ritmo e Jonatas Belusso e Ricardo Lobo chegaram com perigo, mas Edson garantiu boas defesas.



Ainda no primeiro tempo, não deu mais para Barreto, que saiu aos 40 minutos para a entrada de Carlos Eduardo. No intervalo, ninguém mexeu, mas o Brusque voltou com mais atitude. O Tigre também perdeu Caio Rangel, que sentiu a coxa, e a partir daí, o visitante dominou a partida. Em 15 minutos, o Brusque faz três gols, um deles contra com Diego Giaretta. O Tigre não desistiu, e conseguiu o empate já nos acréscimos, com Alex Maranhão.



Com os gols marcados, Maranhão chega à artilharia do Catarinense. Apesar de garantir o empate para o Tigre e o ponto dentro de casa, ele saiu da partida insatisfeito com a atuação do grupo.



— Quando ganha, todos ganham, quando perde também. A culpa é nossa, não é do treinador, a responsabilidade é do jogador. Nesse momento tem que ser homem para assumir, melhorar e vencer o Joinville na quinta-feira. Eu queria era que o Criciúma estivesse em primeiro, trocaria meus gols por isso, mas nós vamos chegar — projetou o jogador.



Ficha



Gols: no primeiro tempo, Ricardinho, do Criciúma, aos 14 minutos. No segundo tempo, Neguette, do Brusque, aos 21, Alex Maranhão, do Criciúma, aos 22. Contra, aos 31, com Diego Giaretta, Ricardo Lobo (B) aos 36, Jonatas Belusso (B) aos 40 e Alex Maranhão (C) aos 44 e 47.



Cartões amarelos: Boquita, Luiz Renan e Carlos Alberto, do Brusque. Alex Maranhão, do Criciúma.



CRICIÚMA

Edson; Diogo Mateus, Ianson, Diego Giaretta e Marlon;Barreto (Carlos Eduardo), Ricardinho, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Caio Rangel (João Henrique), Adalgiso Pitbull (Silvinho)

Técnico: Raphael Bahia



BRUSQUE

Rodolpho; Carlos Alberto, Alexandre, Neguette e Michel Douglas; Mineiro, Boquita, Leílson (Luiz Renan) e Eliomar; Ricardo Lobo e Jonatas Belusso.

Técnico: Pingo



Arbitragem: Rodrigo D¿Alonso Ferreira, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Johnny Barros de Oliveira.

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.



Público: 3.349

Renda: R$ 54.220,00



