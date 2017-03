Nomeado no TSE, Admar Gonzaga é neto de catarinense ilustre

Ligação com SC 31/03/2017 | 15h59 Atualizada em

Indicado nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer como futuro ministro da Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o jurista Admar Gonzaga é neto de um catarinense ilustre. Seu avô foi um influente empresário e fundador do sindicato dos corretores de imóveis de Santa Catarina (Sindimóveis). Ele também dá nome a uma das principais rodovias de Florianópolis, que liga a região central à Lagoa da Conceição.

O nome completo do futuro ministro do TSE é Admar Gonzaga Neto. Ele é filho do médico Antonio Luiz Gonzaga e nasceu no Rio de Janeiro em 1960, em uma época que seu pai trabalhava por lá. O jurista morou no Rio de Janeiro por alguns anos, mas veio para Florianópolis junto com a família quando seu pai se aposentou. Em Florianópolis, fez o primeiro e segundo graus nos colégios Alferes Tiradentes e Catarinense.

Também em Florianópolis, o futuro ministro foi funcionário do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) entre 1980 e 1992. No ano seguinte, se mudou para Brasília, onde cursou Direito no Uniceub. Durante esse período, chegou a trabalhar como motorista do deputado Renato Johnson (PDS-PR).

O pai de Gonzaga, Antonio Luiz, faleceu em 2009. Em Brasília, Admar se especializou em direito eleitoral e ajudou a fundar, em 2006, o escritório A Gonzaga Advogados. Desde 2013, é ministro-substituto do TSE. Ele vai assumir em 17 de abril no lugar do ministro Henrique Neves. Um dos seus principais desafios deve ser o julgamento que pode resultar na cassação da chapa Dilma-Temer, e na consequente queda do atual presidente.