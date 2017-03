Nenhuma carne irregular foi encontrada no primeiro dia de vistorias em Florianópolis

Fiscalização 29/03/2017 | 18h42 Atualizada em

Nenhuma carne irregular foi encontrada pelos fiscais da Vigilância Sanitária municipal e do Procon durante uma operação de vistoria feita nesta quarta-feira em Florianópolis. Ao todo, oito dos 20 estabelecimentos varejistas mapeados foram visitados pelas equipes. A ação, que continua na quinta-feira, ainda não tem itinerário definido, porém, tudo indica que lojas no Sul da Ilha devem passar pela inspeção.

A ação de fiscalização se dá por conta de determinação publicada em portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A busca por produtos irregulares envolve quatro lotes. Os SIF 2155 e 825, da Peccin Agro Industrial, que tem unidades em Curitiba (PR) e em Jaraguá do Sul, o SIF 4040, da Souza Ramos, que possui fábrica de Colombo (PR), e o SIF 4644, da Transmeat, que responde por um frigorífico de Balsa Nova (PR).

Durante a manhã, as equipes visitaram o supermercado Angeloni da Avenida Beira-Mar, no bairro Agronômica, e o Imperatriz da Avenida Mauro Ramos, no Centro. O secretário de Defesa do Consumidor, Thiago Silva, que participou das visitas, explica que, caso sejam encontrados produtos dos lotes listados, os supermercados devem retirar os itens das prateleiras.

Silva reforça que os produtos não serão apreendidos, porque a ação se caracteriza como uma suspensão preventiva. Após as análises, se não forem encontrados riscos à saúde dos consumidores, a Anvisa pode liberar os produtos para comercialização novamente. Segundo o Procon, os supermercados são notificados e orientados a ressarcir os clientes que tenham adquirido os produtos em questão.

Interdição cautelar é válida por 90 dias

Ainda não se sabe se a fiscalização promovida nesta quarta-feira em Florianópolis se repetirá em outras cidades de Santa Catarina. Segundo a gerente de inspeção e monitoramento de produtos da Vigilância Sanitária Estadual, Simone Stolt, não foi definido um cronograma específico para essa demanda no Estado. Apesar disso, como a portaria da Anvisa abrange todo o território catarinense, é provável que outras cidades façam o mesmo.

Além disso, existe ainda a interdição cautelar, que permite as chamadas buscas ativas nos estabelecimentos por 90 dias. Assim, explica Simone, os órgãos responsáveis nos municípios poderão fazer as fiscalizações dentro desse período.



— Elas (as Vigilâncias Sanitárias municipais) colocam isso como prioridade porque existe a suspeita de um desvio de qualidade nesses produtos e, como está se tratando de uma suspeita, em nome da cautela colocamos isso como prioridade — reforça Simone.

Por fim, a gerente informa que até o momento nenhum órgão regional reportou que tenha encontrado os produtos dos lotes citados pela portaria. Simone explica que o procedimento de busca ativa foi necessário já que, até o momento, ainda não se teve acesso ao chamado mapa de distribuição das empresas investigadas na Operação Carne Fraca. É nesse documento que estão informações sobre o destino dos alimentos produzidos ou distribuídos pelas empresas. Sem esses dados, não é possível rastrear os produtos.

Carnes listadas na portaria da Anvisa

- Peccin Agro Industrial, unidade de Curitiba (PR) (SIF 2155)

- Peccin Agro Industrial, unidade de Jaraguá do Sul (SC) (SIF 825)

- Souza Ramos, da fábrica em Colombo (PR) (SIF 4040)

- Transmeat, do frigorífico em Balsa Nova (PR) (SIF 4644)



* Colaborou Leonardo Gorges

