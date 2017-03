"Não tem favoritismo", aponta lateral do Avaí sobre duelo com o Tubarão

Pés no chão 21/03/2017 | 16h39 Atualizada em

Embalado pela goleada aplicada no Metropolitano, o Avaí entra em campo nesta quarta-feira, às 19h30min, na Ressacada, contra o Tubarão. Adversário que também sofreu um goleada e tanto na última rodada do Campeonato Catarinense. O Peixe tomou 7 a 0 da Chape, em Chapecó, e agora quer juntar os cacos para se apresentar bem diante do Leão. O lateral-esquerdo Capa, titular do time de Claudinei Oliveira sabe que goleadas assim não acontecem todo dia e diz que espera um duelo difícil.

- É difícil acontecerem resultados assim, complicado. Mas não tem favoritismo, vão os dois brigar pela vitória, mas precisamos nos impor em casa e sair com o resultado positivo - pontuou o lateral.

Com a vitória do último domingo em Blumenau, o Avaí voltou a pontuar e agora está na briga pelo título do segundo turno, objetivo que está na lista de todos os jogadores.

- O foco continua, todos os times vão querer ganhar no segundo turno. Começamos com uma derrota, nos recuperamos, e vamos tentar manter a pegada para chegar nos times que estão na nossa frente. Estamos com uma vaga na final e queremos vencer também o returno - completou Capa.

