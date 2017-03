"Não está faltando esforço", analisa técnico do Figueirense após derrota

Outro revés 23/03/2017 | 07h25 Atualizada em

Após mais uma derrota no returno do Campeonato Catarinense, a terceira consecutiva, o técnico do Figueirense lamentou o resultado sofrido na Serra. O Alvinegro perdeu por 1 a 0 para o Inter de Lages e segue sem pontuar nesta segunda etapa da competição, ocupando a última posição na tabela de classificação.

- Tivemos duas semanas de trabalho, pessoal sempre procurou o melhor em termos de competitividade e treinamento. No jogo de hoje (quarta), o gol que tomamos numa bola que já tínhamos comentado, na primeira bola não disputamos, o Max ganhou e não acompanhamos o Enercino. quando acordamos para acompanhar ele já estava fazendo a finalização - disse o treinador alvinegro.

Segundo o comandante, a sequência negativa tem abalado os jogadores, mas ele quer que o grupo levante a cabeça para que possa buscar o resultado contra o Almirante Barroso neste sábado.

- Muito ruim, são três jogos, equipe do Figueirense é a mais vezes campeã Estadual, mas isso só não basta, dentro de campo temos que buscar o melhor, estamos cobrando, os jogadores também estão sendo cobrados. Ficamos muito chateados com essa situação, mas agora é só pensar no sábado, temos que estar preparados e temos que reverter a situação dentro de campo - completou.

Figueirense e Barroso duelam às 16h deste sábado no Orlando Scarpelli. Pela terceira rodada, o time de Itajaí foi derrotado pela Chapecoense de virada, em casa, por 3 a 2.

