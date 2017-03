Naja encontrada em Balneário Camboriú será enviada ao Butantan

Meio ambiente 15/03/2017 | 11h56 Atualizada em

A cobra naja encontrada em uma subestação de esgoto em Balneário Camboriú será entregue ao Butantan, em São Paulo. A administração do Zoo Balneário Camboriú, onde a cobra é mantida desde sexta-feira, encaminhou um ofício para o instituto, que definirá como será feito o transporte.



A espécie foi identificada como naja kaouthia, ou naja de monóculo, natural do Sul da Ásia. É considerada muito perigosa, já que seu veneno é neurotóxico e pode matar um ser humano.



Bióloga do zoo Balneário, Márcia Achutti diz que se chegou a avaliar a possibilidade de a naja permanecer em algum dos zoos da região. No entanto, como não há soro para a espécie no país, o envio ao Butantan foi considerado mais prudente. O instituto deve importar o soro caso mantenha a cobra.



Márcia acredita que a hipótese mais provável para o aparecimento da naja é que ela tenha escapado, ou sido solta, por algum colecionador. segundo ela, tem aumentado no Brasil o número de cobras perigosas criadas como pets. Nesse caso, o animal é fruto do tráfico ilegal.