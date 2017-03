Na bronca com a arbitragem, jogadores do Criciúma lamentam empate contra o Figueirense

catarinense 29/03/2017 | 23h08 Atualizada em





Depois do empate em 0 a 0 com o Figueirense, no Estádio Heriberto Hülse, o elenco do Criciúma saiu de campo na bronca com a arbitragem. O único gol da partida, marcado por Jheimy aos 35 minutos da etapa final, foi anulado pela arbitragem. O auxiliar Eder Alexandre apontou impedimento na jogada, e o árbitro Héber Roberto Lopes invalidou o lance. Os jogadores falaram mais uma vez sobre o prejuízo da arbitragem nas partidas do Tigre, e lamentaram o empate.

— É ruim hein, não foi o primeiro jogo que isso acontece, clássico é decidido nos detalhes, é ruim falar de arbitragem mas com aquilo que rendemos na partida tinha que ter saído com um resultado melhor — comentou o volante Ricardinho.



Apesar do empate, que garantiu um ponto, o resultado mantém o Tigre distante do topo da tabela, com oito pontos. O atacante Jheimy, autor do gol anulado, saiu de campo incrédulo com a marcação.

— Todo mundo viu, dois caras lá dentro (da área). Toda vez é só contra nós, quando é fora erram, chegam dentro de casa erram de novo, eles vão para casa e dormem tranquilo, a gente não, tem que responder e ouvir cobrança da torcida. Ele mesmo falou que não tem certeza se foi impedimento, então por aí a gente já tira — desabafou o jogador.

O grupo se reapresenta nesta quinta-feira à tarde, no Centro de Treinamento do bairro Cristo Redentor. Os titulares farão atividade regenerativa e quem ficou no banco treino com bola, já de olho na partida de domingo, fora de casa, contra o Almirante Barroso. Alex Maranhão, que sentiu uma fisgada na coxa e saiu ainda no primeiro tempo contra o Figueirense, passará por exame médico para avaliar a gravidade da lesão.



Leia mais:

Em partida pegada e com gol anulado, Criciúma e Figueirense ficam no 0 a 0

Criciúma vence o Inter de Lages por 1 a 0 e se mantém na briga pelo returno

Ricardinho, do Criciúma, comemora oportunidade junto aos titulares

Confira a tabela do Campeonato Catarinense