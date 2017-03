Murray avança para semifinais de Dubai

Dubai 02/03/2017 | 19h16

O britânico Andy Murray, líder do ranking ATP, venceu o alemão Philipp Kohlschreiber, nesta quinta-feira, pelas quartas de final do torneio de Dubai, parciais de 6-7 (4/7), 7-6 (20/18) e 6-1.

Murray precisou lutar para não ser surpreendido pelo veterano alemão de 33 anos, que levou o segundo set a um tie-break com 38 pontos disputados e no qual teve 7 match- points.

O número 1 do mundo acabou salvando todas as chances de fechar o jogo do adversário e levou a melhor na parcial. No terceiro set, aproveitou o claro abatimento de Kolschreiber para fechar a partida, após 2h54 de jogo.

Nas semifinais, Murray vai enfrentar o francês Lucas Pouille, que venceu o russo Evgeny Donskoy, surpreendente algoz do suíço Roger Federer nas oitavas, por dois sets a um, parciais 6-4, 5-7 e 7-6 (7/2).

Mais cedo, o espanhol Fernando Verdasco se impôs e superou o francês Gael Monfilis com parciais de 6-3 e 7-5.

O oponente de Verdasco nas semifinais vai ser o holandês Robin Haase, que passou pelo bósnio Damir Dzumhur por 6-2, 4-6 e 6-4.

O torneio de Dubai é disputado em quadra rápida e distribui 2.858.230 dólares em prêmios.

-- Resultados de quinta-feira do Torneio de Dubai de tênis:

- Simples masculino - Quartas de final:

Andy Murray (GBR) x Philipp Kohlschreiber (ALE) 6-7 (4/7), 7-6 (20/18), 6-1

Fernando Verdasco (ESP) a Gael Monfils (FRA) 6-3, 7-5

Robin Haase (HOL) a Damir Dzumhur (BIH) 6-2, 4-6, 6-4

Lucas Pouille (FRA) a Evgeny Donskoy (RUS) 6-4, 5-7, 7-6 (7/2)

