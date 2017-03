Mulher sofre queimaduras na explosão de fones de ouvido em voo

Sydney 15/03/2017 | 11h17

Uma mulher sofreu queimaduras no rosto e nas mãos após a explosão de seus fones de ouvido durante um voo, anunciaram nesta quarta-feira as autoridades australianas, que advertiram para o risco de usar aparelhos com bateria em aviões.

O incidente ocorreu no dia 19 de fevereiro em um voo entre Pequim e Melbourne.

"Quando me virei, senti as queimaduras em meu rosto", disse a vítima ao Escritório Australiano de Segurança no Transporte (ATSB), que está investigando o acidente. "Havia faíscas e um pouco de fogo", acrescentou a mulher.

A tripulação correu para socorrê-la, jogando água nos fones de ouvido. A bateria e sua capa de proteção se fundiram e foram encontradas coladas no chão.

"As pessoas se sentiram asfixiadas e tossiram durante o resto do voo" por culpa do cheiro de plástico queimado, junto a componentes eletrônicos e cabelo, disse.

As imagens mostram que a vítima ficou com o rosto e o pescoço enegrecidos e com bolhas nas mãos.

O escritório de segurança dos voos, que não identificou a companhia, nem a vítima, disse que provavelmente o incidente foi provocado pelas baterias de lítio do dispositivo.

"Com os produtos que utilizam baterias cada vez maiores, os riscos de incidentes nos voos aumentam", disse a ATSB, acrescentando que este tipo de dispositivo deve ser armazenado de forma segura se não estiver sendo utilizado.

Baterias de substituição devem ser transportadas na mala de mão, e não despachadas, acrescentou.

No ano passado, várias companhias aéreas proibiram o transporte na cabine do telefone Samsung Galaxy Note 7 depois de vários casos de explosão de bateria.

mp/grk/mtp/an-es/pc/ma