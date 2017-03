Segurança 29/03/2017 | 16h45

Mulher e bebê de três meses eram mantidos em cárcere privado em Blumenau

Mãe e filha foram resgatadas pela equipe da Polícia Civil e suspeito teve prisão preventiva decretada

Foto: Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Blumenau resgatou uma mulher de 18 anos e um bebê de três meses que eram mantidos em cárcere privado pelo companheiro dela em uma casa da Rua Francisco Vahldieck, no bairro Fortaleza, em Blumenau. A ação foi realizada no final da tarde de segunda-feira.



O homem de 20 anos foi preso na empresa em que vinha trabalhando e encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau. Ele teve prisão preventiva decretada e responderá por cárcere privado e também por posse de maconha, encontrada na residência. A mãe e a criança foram encaminhadas a uma casa de acolhimento.



Segundo o delegado responsável pela Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAMI), Gilberto de Azevedo, a jovem conseguia se comunicar apenas por meio de uma janela basculante (foto) com uma vizinha, que teria receio de denunciar o caso em razão do perfil violento do suspeito.



A criança, que nasceu três meses atrás com apenas 1,9 quilo, não teria sequer tomado as vacinas obrigatórias. Segundo o delegado, a vítima estava em “estado letárgico”, como que conformada com a situação. Ele conta que já havia registros de ocorrências de agressão do rapaz contra a companheira. Uma audiência chegou a ser realizada no período em que a jovem estava internada para dar à luz a filha. Desde então a vítima passou a ser enclausurada em casa. À equipe da Polícia Civil, o homem alegou que não permitia que a jovem e o filho saíssem porque dizia sentir ciúmes da jovem.