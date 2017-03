Motoristas poderão pagar multas com 40% de desconto em Itajaí

Trânsito 21/03/2017 | 10h39 Atualizada em

Itajaí aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônico (SNE), que elimina os gastos com papel e Correios, e assim permite o pagamento de multas com 40% de desconto. É uma das primeiras cidades no Estado a integrar o programa.



O acordo foi firmado na segunda-feira em reunião entre o prefeito Volnei Morastoni (PMDB) e o diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Elmer Coelho Vicenzi.



Balneário Camboriú, Navegantes e Brusque têm interesse na implantação do sistema, que já está disponível para autuações feitas nas rodovias federais, e em fase de expansão para territórios de domínio estadual e municipal.



Para ter direito ao desconto, o motorista precisa acessar o SNE na internet e fazer um cadastro, com os dados dos veículos.O proprietário passa, então, a receber comunicações eletrônicas sobre notificações e autuações.



O sistema permite visualizar os detalhes da infração, mas o desconto de 40% só é emitido se o dono abrir mão de recurso e reconhecer a multa.