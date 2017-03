Motorista se envolve em acidente e abandona carro com 76 kg de maconha em Piçarras

Polícia 18/03/2017 | 08h31 Atualizada em

A Polícia Rodoviária de Barra Velha apreendeu na madrugada deste sábado 76 quilos de maconha dentro de um carro em Balneário Piçarras.

Os agentes foram atender um acidente de trânsito no km 103 da BR-101 em Balneário Piçarras, no Litoral Norte catarinense, e quando chegaram no local, o condutor do veículo Chery Cielo, de Florianópolis, tinha fugido do local. Ao revistar o carro, encontraram a droga no porta-malas.

A ocorrência foi registrada por volta das 0h20min deste sábado. Ainda não há informações se havia mais ocupantes no veículo. O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Piçarras.

