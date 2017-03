Motorista embriagado bate em viaturas da PRF e dos bombeiros durante ocorrência no Sul de SC

Trânsito 21/03/2017 | 09h32 Atualizada em

Dois motoristas embriagados, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), causaram acidentes em sequência que deixaram feridos e viaturas danificadas na noite desta segunda-feira em Imbituba, no Sul de Santa Catarina. As colisões ocorreram na marginal da BR-101.

A primeira batida foi entre dois caminhões, quando um deles saiu de um posto de combustíveis das proximidades e entrou na marginal da rodovia no sentido Norte. No entanto, a mão correta era para o sentido Sul. Com isso, o veículo bateu de frente com o caminhão que seguia no sentido correto.

Segundo a PRF, o condutor que entrou na contramão fez o teste do bafômetro, que atestou que ele estava alcoolizado. O motorista do outro caminhão ficou preso nas ferragens e foi levado para o hospital. O estado dele é estável. De acordo com o inspetor Carlos Possamai, da equipe de comunicação da PRF, uma viatura havia recebido chamados de que o caminhoneiro que causou o acidente estaria causando riscos na estada.

F-1000 que segundo a PRF causou o acidente com as viaturas Foto: PRF / Divulgação

Durante o atendimento da primeira ocorrência, uma caminhonete F-1000 furou o bloquei com cones na região do acidente e bateu nas viaturas do Corpo de Bombeiros e da PRF. Nenhum dos agentes ou dos bombeiros ficou ferido, mas os dois ocupantes do veículo que causou o acidente ficaram feridos, sendo o passageiro em estado grave.

De acordo com a PRF, no hospital os exames médicos atestaram que o motorista da caminhonete estava embriagado.