Motorista de 28 anos morre após acidente em Penha, no Litoral Norte

BR-101 31/03/2017 | 08h14 Atualizada em

Um homem de 28 anos morreu na noite desta quarta-feira após o carro que conduzia capotar na BR-101 em Penha, no Litoral Norte de SC. Conforme o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não teve a identidade revelada, dirigia um Vectra, com placas de Luiz Alvez, quando perdeu o controle no km 108 da rodovia, por volta das 22h.

O passageiro do carro, de 28 anos, não se feriu. Segundo a PRF, ainda não há informações sobre o que teria ocasionado o capotamento. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para recolher o corpo.

