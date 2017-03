Motociclista morre após bater de frente em carro em Navegantes

Acidente 11/03/2017 | 16h07 Atualizada em

Um motociclista morreu após bater de frente com um Línea no km 7 da BR-470, em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Conforme a Polícia Rodoviária (PRF), o acidente ocorreu na madrugada deste sábado.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, informações do site de notícias G1. O condutor do veículo não ficou ferido.



O corpo foi encaminhado para a unidade do Instituto Médico Legal (IML) de Balneário Camboriú, onde deve ser submetido a uma perícia.



Leia mais notícias de Santa Catarina

Homens são presos por contrabando de cigarros



Jovem morre em acidente na BR-470, em Ilhota